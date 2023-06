Schelten BE: Quad landet im Bach – Beifahrer schwer verletzt

Eine Quadfahrerin kam in Schelten BE von der Strasse ab und landete im Scheltenbach. (Symbolbild)

Am 11. Juni wurde die Kantonspolizei Bern um 18 Uhr über einen Unfall in Schelten BE informiert. Um 15.50 Uhr soll es in der Nähe des Restaurants Scheltenmühle zu einem Quad-Unfall gekommen sein. Die Kantonspolizei teilte dies in einer Medienmitteilung mit.