Wohltätigkeit: Ein Verein aus Wil sammelt Spenden für hilfsbedürftige Kinder

Der Verein will damit bedürftigen Kindern in Notsituationen zu helfen.

Am kommenden Samstag, um 21.30 Uhr, findet in der Lokremise in Wil SG eine Charity Party statt. Die Einnahmen gehen an das griechische Kinderhilfswerk «Schenk dem Kind ein Lächeln». Organisiert wird die Party vom griechischen Verein in Wil SG. «Wir machen das seit über zehn Jahren», sagt ein Mitglied. Alle zwei Jahre sammeln sie mit verschiedenen Events Spenden für das Kinderhilfswerk, das nicht vom Staat unterstützt wird.