Siebnen SZ: Scheune brennt vollständig aus – «Das Dach ist in sich zusammengestürzt»

In Siebnen SZ brach in einer Scheune ein Feuer aus.

An der Kantonsstrasse am Rand von Siebnen SZ ist eine Schneune in Brand geraten. «Etwa um 15 Uhr habe ich gesehen, wie Rauch aus dem Stall gedrungen ist», sagt News-Scout Sandro (33). «Innert kürzester Zeit wurde daraus ein Vollbrand.» Wohl auch wegen des heissen Wetters habe sich das Feuer rasch ausgebreitet. «Mittlerweile steht die ganze Schneune in Vollbrand, das Dach ist in sich gestürzt.»