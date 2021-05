Murten FR : Scheune gerät in Brand, weil betrunkener Lenker (23) hineinkracht

Ein alkoholisierter Autofahrer fuhr zwischen Kerzers und Murten in eine Scheune hinein. Ein Teil davon brannte daraufhin ab. Der Lenker wurde verletzt.

Auf der Hauptstraße zwischen Kerzers und Murten, am Ortseingang von Galmiz, kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Unfall: Ein Lenker verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto, fuhr durch eine Wiese und landete schliesslich in einer Scheune. Die Flammen des Autobrandes griffen auf den Holzbau über.