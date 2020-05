Keine Verletzten

Scheune in Grüningen ZH steht in Flammen

Am Montagabend hat in Grüningen ZH eine Scheune Feuer gefasst. Es gibt keine Verletzten.

Die Flammen in Grüningen ZH waren von Weitem zu sehen.

In Grüningen ZH brennt eine Scheune.

Am Montagabend gingen mehrere Meldungen von Leser ein, dass es in Grüningen ZH einen Grossbrand gibt. Laut Kantonspolizei Zürich hat in der Gemeinde im Zürcher Oberland eine Scheune Feuer gefangen. Die Einsatzkräfte sind vor Ort um den Brand zu löschen. Nach Angaben von Ralph Hirt, Mediensprecher der Kantonspolizei, gab es keine Verletzen, weder Menschen noch Tiere.