Triengen LU

Grossbrand zerstört Scheune

In Triengen Luzern steht eine Scheune in Flammen. Laut Polizei sind beim Brand keine Menschen oder Tiere verletzt worden.

Am Dienstagabend haben mehrere Leser einen Grossbrand in Triengen LU gemeldet. Laut Luzerner Polizei handelt es sich beim Brand um eine Scheune, die in Flammen steht. Verletzte, weder Menschen noch Tiere, habe es keine gegeben. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch nicht bekannt.