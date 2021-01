Nach dem Mittag ist in Mauensee ein Brand an einer Scheune und einem Wohnhaus ausgebrochen.

Ein Leser* berichtet von starker Rauchentwicklung im Bereich der Holzacherstrasse in Mauensee. Er konnte am Dienstagnachmittag beobachten, wie eine Scheune brannte. «Es gab sehr viel Rauch», berichtet er weiter. Es seien auch «Explosionen» zu hören gewesen. Der Leser mutmasst, dass es sich dabei um einstürzende Balken handeln könnte.

Wie ein weiterer Leser berichtet, habe es sich bei dem Gebäude um einen Schweinestall gehandelt. «Ich konnte beobachten wie zwei junge Schweine tot aus der Scheune geborgen wurden», so der Leser. Weitere Tiere wurden aus dem Stall gerettet und ausserhalb in Sicherheit gebracht, wie der Leser berichtet. Es habe sich um rund 40 Tiere gehandelt. Des Weiteren berichtet er von zwei bis drei hörbaren Explosionen: «Es hörte sich an, als wären Gasflaschen explodiert», so der Leser. Als er sich gegen 15.30 Uhr vom Ort entfernte, sei der Brand unter Kontrolle gewesen. «Es waren keine Flammen mehr zu sehen», erzählt der Leser.