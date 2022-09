Rekingen AG : Scheunenbrand löst Grossaufgebot der Feuerwehr aus

Im Kanton Aargau stand am Freitagabend eine Scheune in Vollbrand. 70 Löschkräfte kamen zum Einsatz.

Brandursache unbekannt: Die Feuerwehr löscht in Rekingen AG eine Scheune. (16. September 2022)

Am Freitagabend kurz vor 20.45 Uhr wurde bei der Kantonspolizei Aargau ein Brand in Rekingen AG gemeldet. Als die Feuerwehr auf dem Brandplatz eintraf, stand eine Scheune bereits in Vollbrand, wie Aline Rey, Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau, gegenüber den BRK News sagte.