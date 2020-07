Mauensee LU

Scheunenbrand sorgt für Verkehrsüberlastung

Zwischen Mauensee und Sursee ist am Dienstagmorgen in einer Scheune ein Brand ausgebrochen. Die Rettungskräfte sind vor Ort.

In einer Scheune in Mauensee LU ist am Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Mehrere Leser-Reporter sendeten Bilder und Videos vom Brand und der Rauchsäule, die weitherum zu sehen ist. Die Luzerner Polizei bestätigt den Einsatz auf Anfrage. Verletzt wurde niemand, wie es weiter heisst. Auch Tiere haben sich keine in der Scheune befunden.