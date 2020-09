5 Tote in Solingen : «Schick die Polizei in die Wohnung, die Kinder sind tot»

Die fünf tot aufgefundenen Kinder aus Solingen sind den Ermittlern zufolge vermutlich erstickt. Gegen die 27-jährige Mutter ist Haftbefehl erlassen worden.

Am Donnerstag hat eine 27-jährige Mutter in Solingen fünf ihrer sechs Kinder umgebracht. Die Kinder wurden am Donnerstag in einer Wohnung in der Stadt im Bergischen Land gefunden. Einzig ein 11-jähriger Sohn der Frau überlebte. Die 27-Jährige hatte sich später im Düsseldorfer Hauptbahnhof vor einen Zug geworfen und schwer verletzt überlebt. Gegen die 27-jährige Mutter sei Haftbefehl erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte den Haftbefehl wegen fünffachen Mordes beantragt.