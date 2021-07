Fetischträume - Männer belästigen Frauen beim Online-Verkauf mit abstrusen Wünschen

Die Sachen sind wenig getragen und noch tiptop in Schuss, aber sie passen oder gefallen nicht mehr. Aus diesen Beweggründen bieten unzählige Frauen Schuhe und Kleidungsstücke online zum Verkauf auf Plattformen wie dem Facebook-Marketplace an. Doch nicht selten melden sich auf die Inserate nicht nur andere Frauen mit dem selben Geschmack, sondern auch Männer mit besonderen oder sexuell konnotierten Wünschen.

«Wenn es um Schuhe mit Absatz, Strümpfe oder Kleider mit einem Anteil an Lack/Leder geht, bekomme ich auf jeden Artikel mindestens eine bis drei Anfragen, ob und wie oft diese von mir getragen wurde bzw. ob ich sie getragen verkaufen würde», erzählt eine Frau Ende 30 gegenüber 20 Minuten. Sie habe sich dabei belästigt, beinahe herabgewürdigt gefühlt. Und: «Ich finde die Vorstellung gruusig, was die dann mit meinen Sachen machen .» Sie bedauert, dass während der Corona-Pandemie kaum Flohmärkte stattfinden.

Gewaschen ist nicht gefragt

Eine Studentin versuchte kürzlich, über Facebook einen Bikini zu verkaufen. Für 4 Franken hatte sie ihn inseriert. Und prompt bot ein Mann 100 Franken, wenn sie ihn getragen und ungewaschen versenden würde. «Ich war erst überrascht, danach einfach nur noch hässig», sagt die 27-Jährige. «Auf einer professionellen Plattform wäre das ja voll ok, aber sogar hier muss ich mit sexueller Belästigung rechnen?»

Auch in einer Facebookgruppe zum Thema Second Hand mit knapp 10’000 Mitgliedern meldeten sich – auf die Thematik angesprochen – innert Minuten über ein Dutzend Frauen und machten ihrem Ärger Luft: «Schreibe sogar ins Inserat, dass ich derartige Anfragen ignoriere. Was wiederum manche Typen ignorieren.» «Ich habe mal ein Bett verkauft. Ihr könnts euch denken» oder «Wurde einmal gefragt, ob ich nicht gleich noch die getragene Unterwäsche zum Rock dazuschicken kann», ist da zu lesen.