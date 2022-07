Kristallhöhlenmord: Schicksal von Brigitte und Karin bewegt bis heute – diese Fragen sind noch offen

1) Wer hat die beiden Fahrräder bewegt?

Als die beiden Mädchen am Mittag des 31. Juli 1982 mit ihren Velos an der Kreuzung in Kobelwies standen, fuhr eine Familie mit dem Auto an ihnen vorbei. Diese Familie hat die Mädchen als letzte lebend gesehen. Am Abend desselben Tages passierte die in der Nähe wohnende Familie erneut die Kreuzung mit dem Auto. Die Mädchen waren nicht zu sehen, lediglich ihre Fahrräder, die verlassen gegen die Bäume am Waldrand angelehnt waren. Offiziell entdeckt wurden die beiden Velos erst am Tag danach, also am 1. August 1982, nachdem die Eltern der Mädchen diese als vermisst gemeldet hatten. Frappant: Am anderen Tag lagen die Velos nicht mehr bei den Bäumen, sondern standen gemäss Polizeiakte am Strassenrand. Irgendjemand muss die Velos in der Nacht bewegt haben, nur wer?