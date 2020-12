Die Coronavirus-Zahlen sind aber weiterhin am steigen.

Am 19. Dezember verkündete er einen verschärften Lockdown in London und dem Südosten Englands

Schickt Boris Johnson am Mittwoch weitere Regionen in den harten Lockdown?

Am Mittwoch wird erwartet, dass Boris Johnson für weitere Gebiete Englands die Lockdown-Stufe 4 beschliesst.

Kurz vor Weihnachten schickte Boris Johnson London und den Südosten Englands in den harten Lockdown. Wegen der wahrscheinlich ansteckenderen neuen Mutation des Coronavirus wurden die Gebiete in die Stufe 4 erhoben. Die Infektionszahlen sind seitdem im ganzen Land weiter angestiegen, und Johnson will reagieren.