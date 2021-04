Was wäre das für ein Ding? Nach einer mehr als verkorksten Saison und Tabellenplatz neun bietet sich dem SC Bern heute in der heimischen Arena die Möglichkeit, doch noch in die Playoffs einzuziehen und damit um den Meistertitel zu spielen. Dafür müssen die Mutzen den HC Davos bezwingen, was keine einfache Sache wird. Dies zeigte sich bereits im letzten Duell am Mittwoch, zudem verlor der SCB zwei der letzten drei Heimduelle gegen den HCD. Von den Bündnern darf und kann eine ordentliche Reaktion erwartet werden, um den Gang in die Ferien zu vermeiden.