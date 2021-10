Wieder ein VAR-Fehler – Schiedsrichter lag bei Basler Offside-Tor gegen den FCZ gleich doppelt falsch

Mehr Drama geht nicht! Als FCB-Mittelfeldspieler Jordi Quintilla im Klassiker gegen FCZ in der 94. Minute das 4:2 schiesst, setzt Goalie Heinz Lindner zum 100-Meter-Sprint über das ganze Feld an. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen und Fans feiert der Österreicher den vermeintlichen Sieg gegen den Rivalen vor der gegenüberliegenden Kurve.

Doch den Baslern bleibt der Jubel beinahe im Hals stecken. Der VAR schaltet sich ein und annulliert den Treffer wegen eines Offsides. So kommen die Zürcher in der 96. Minute tatsächlich noch einmal zu einer Ausgleichschance, die Topsocrer Ceesay dann auch zum Last-Minute-Punktgewinn einköpft.

Kein Offside an der Mittellinie

Und trotzdem hätte das Tor für den FC Basel zählen müssen. Denn FCZ-Spieler Akaki Gogia versuchte mit seinem Kopfball das Zuspiel von Millar zu unterbinden – und weil der Deutsch-Georgier in dieser Situatiion bewusst zum Ball ging, ist das Offside in einer solchen Situation automatisch aufgehoben.

Dafür Stocker im Offside

Weil aber der VAR fälschlicherweise die erste Szene an der Mittellinie sanktionierte, durfte Brecher in der 95. Minute von dort, statt vom eigenen Strafraum aus nochmals einen langen Ball in Richtung FCB-Tor schlagen, in das dieser wenig später nach dem Kopfball von FCZ-Held Ceesay dann tatsächlich zum vielumjubelten 3:3 noch rein kullert.