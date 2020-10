Flamur Kastrati von Kristiansund beleidigte den Trainer von Valerenga, Dag-Eilev Fagermo, mit Worten wie «Halt dein Maul und setze dich hin!», wie norwegische Zeitungen Anfang Woche berichteten. Der norwegisch-kosovarische Doppelbürger soll dem Coach auch homophobe Worte wie «verdammte Schwuchtel» an den Kopf geworfen haben. Kastrati war der Kragen geplatzt, weil Fagermo ständig ausgeteilt haben soll. «Da muss er auch einmal einstecken», sagte der Spieler in einem Fernsehinterview nach dem Spiel. Am Tag danach entschuldigte sich Kastrati für die weniger schönen Worte. Er sei sich deren Bedeutung gar nicht bewusst gewesen.