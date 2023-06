Tödlicher Hornussen-Unfall: EHV will mehr Helme im Sport

In Neuenegg ereignete sich am Sonntag ein tödlicher Unfall beim Hornussen.

«Wir sind tief betroffen, schockiert und sprachlos», sagt Sandra Widmer, die Pressechefin des Eidgenössischen Hornusserverbandes (EHV). Widmer bezieht sich auf den schweren Unfall, der sich vergangenes Wochenende in Neuenegg BE zugetragen hat. Der Schiedsrichter einer Hornusser-Partie wurde vom «Nouss» – die Kunststoffscheibe, die von der einen Mannschaft möglichst weit geschlagen werden muss (siehe Box) – am Kopf getroffen und erlitt tödliche Verletzungen. «Ich hoffe, dass wir so etwas nicht noch einmal erleben müssen», so die Sprecherin.