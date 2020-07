So gross wie ein Meerschweinchen

Schielender Panda im Zoo Berlin geboren

Im Tierpark Berlin freut man sich über Panda-Nachwuchs. Bereits am 6. Juni ist dort ein Jungtier zur Welt gekommen. Jetzt gibt es erste Bilder vom schielenden Pelzknäuel.

Erstmals nach neun Jahren ist im Tierpark Berlin wieder ein kleiner Panda auf die Welt gekommen. Das berichtet der Tierpark in einer Medienmitteilung. Bereits am 6. Juni hätten die Tierpfleger bemerkt, dass das Panda-Weibchen Shine nach einer Tragzeit von 130 Tagen in ihrer Höhle Nachwuchs zur Welt gebracht hat.