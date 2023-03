Im Hinspiel überzeugte RB Leipzig gegen Manchester City und hielt mit dem 1:1 die Ausgangslage fürs Rückspiel offen. Das hochtalentierte deutsche Team ist in der Champions League seit fünf Spielen ungeschlagen. Doch: Leipzigs überragender Stürmer Christopher Nkunku, der in den letzten zwölf CL-Einsätzen zehn Tore erzielte, ist verletzt.

Ein Weiterkommen von RB ist gemäss Experten nicht unwahrscheinlich, würde jedoch dennoch an eine Sensation grenzen: In der K.o.-Phase der Champions League ist Manchester City im eigenen Stadion eine Macht. In den letzten acht CL-Heimspielen siegte City sieben Mal und spielte einmal Remis. Letztmals verlor City in der CL zu Hause 2018 gegen Liverpool. Geht es nach den Wettanbietern, werden Nati-Star Manuel Akanji und Erling Haaland ihren Ex-Coach und aktueller Leipzig-Trainer Marco Rose aus der Königsklasse werfen.