Sion – GC: Schiessen sich die Grasshoppers im Wallis zur Tabellenführung?

Die Hoppers haben diese Woche ein strammes, englisches Programm. Nach dem Spiel in Luzern am Mittwoch steht heute bereits die nächste Partie an. Bislang ist GC nach vier Spielen in der Meisterschaft noch ungeschlagen. Sieg und Unentschieden wechseln sich noch sauber ab. So verzeichnet GC vor der fünften Runde acht Punkte und steht damit auf Platz 2, punktgleich mit Leader YB und dem drittplatzierten Servette. Nur einen Punkt dahinter lauert auf Platz 4 der heutige Gegner aus dem Wallis. Zusammen mit YB und Lugano haben die Hoppers die produktivste Sturmabteilung – ihnen gelangen bislang acht Treffer. Nicht ganz so spitzenmässig läuft es den Zürchern bislang in der Abwehr: In den ersten vier Spielen kassierten sie fünf Gegentreffer, das ist ligaweit der dritthöchste Wert.