Perm : Schiesserei an Universität in Russland – Studierende springen aus dem Fenster

In der Stadt Perm in Russland soll ein Täter um sich schiessen. Es ist auf einem Video zu sehen, wie Studierende versuchen zu flüchten.

Verschiedene Medien in Russland melden am Montag eine Schiesserei an einer russischen Universität. Auf einem Video, das auf Twitter kursiert, soll der Täter zu sehen sein.