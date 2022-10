Bundesgericht: Schiesserei in Café 56 – Doppelmörder (46) bleibt lebenslänglich im Gefängnis

Nun steht es fest: Der in Basel angeklagte Mittäter der «Exekution» im Café 56 erhält eine lebenslängliche Freiheitsstrafe und wird für 15 Jahre des Landes verwiesen, ob er nun geschossen hat oder nicht. Der Schuldspruch lautet auf mehrfachen Mord, versuchten Mord und mehrfache Gefährdung des Lebens. Der heute 46-Jährige hatte das Urteil des Strafgerichts Basel-Stadt vom 13. Dezember 2018 durch alle Instanzen angefochten. Zuletzt gab es für den albanischen Staatsangehörigen einen kleinen Sieg vor dem Bundesgericht, der an der Strafe aber nichts ändert.

Das Appellationsgericht hatte das erstinstanzliche Urteil bestätigt, worauf es der Mann an die höchste Kammer weiterzog. Erneut griff er den Schuldspruch in vielen Punkten an und forderte, von den Vorwürfen freigesprochen zu werden. Er war im März 2017 zusammen mit einem Komplizen in die Beiz in Kleinbasel eingedrungen. Mit einer ihrer Waffen wurden Schüsse abgefeuert, die zwei Männer töteten und einen dritten lebensbedrohlich verletzten.