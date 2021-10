Saint Paul, USA – Schiesserei in einer Bar fordert ein Todesopfer (20) und 14 Verletzte

Eine junge Frau ist in der Stadt Saint Paul in den USA bei einer Schiesserei ums Leben gekommen.

Eine 20-jährige Frau ist bei einer Schiesserei in einer Bar in den USA ums Leben gekommen.

In Saint Paul, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Minnesota, hat sich eine tödliche Schiesserei in einer Bar ereignet. Dabei sei eine 20-jährige Frau ums Leben gekommen, 14 weitere Personen hätten sich verletzt, so die lokale Polizei.

«Höllische Situation»

«Es bricht mir das Herz, wenn ich an die getötete Frau und ihre Angehörigen denke. Und an alle anderen Menschen, die heute Morgen in der Bar waren», sagte Axtell. Die Polizei sei 15 Minuten nach Mitternacht in der Bar angekommen und habe eine chaotische Situation vorgefunden.