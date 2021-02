In einem Spital in Buffalo im US-Staat Minnesota hat eine Person auf mehrere Personen geschossen. Nach Polizeiangaben wurden drei Menschen schwer verletzt, sie wurden mit einem Helikopter in eine Klinik gebracht, zwei weitere Menschen sind verletzt. Wie «ABC News» berichtet, sei der Schütze inzwischen in Gewahrsam genommen worden. Die Polizeimitarbeiterin Kelly Prestidge wisse aber nicht, ob es sich dabei um die Person handle, die die Schüsse abgegeben habe.