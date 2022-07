Felipe Juan Marichalar y Borbón: Schiesserei in Nobelclub – Neffe von Spaniens König war unter den Gästen

Der Opium Beach Club in Marbella an der spanischen Costa del Sol ist vor allem bei Urlauberinnen und Urlaubern aus Grossbritannien beliebt. Aber auch Mitglieder der spanischen Königsfamilie zählen zu den Gästen – so etwa Felipe Juan Marichalar y Borbón. Der Neffe von Spaniens König Felipe (54) feierte im Nobelclub in der Nacht auf Montag seinen 24. Geburtstag, als plötzlich ein Gast eine Schusswaffe zog und mindestens fünf Menschen verletzte. Unbestätigten Meldungen zufolge sollen zwei Gäste sogar ums Leben gekommen sein.