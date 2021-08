Grossbritannien : Schiesserei in Plymouth – mehrere Menschen getötet

Am Donnerstagabend kam es im englischen Plymouth zu einer Schiesserei. Wie der konservative Abgeordnete Johnny Mercer angibt, habe der Vorfall keinen terroristischen Hintergrund.

Bei einer Schiesserei in Plymouth wurden am 12. August 2021 mehrere Menschen getötet. Darunter auch ein beteiligter Angreifer.

In Plymouth fielen am Donnerstagabend mehrere Schüsse.

In der südenglischen Stadt Plymouth hat es am Donnerstagabend einen grösseren Rettungseinsatz gegeben. Dem Sender Sky News zufolge soll es mehrere Todesopfer geben, ein beteiligter Angreifer soll erschossen worden sein. Man habe mit einer erheblichen Anzahl an Einsatzkräften auf einen «Vorfall» in Plymouth reagiert, teilte der South Western Ambulance Service auf Twitter mit. Ein BBC-Reporter vor Ort berichtete von unzähligen Polizeifahrzeugen und mehreren Helikoptern.