FCB – FCW: FCB spielt Winti schwindlig – Fink erhöht auf 3:0

Die Basler erwischten einen Top-Start in die Partie – zwei frühe Eckbälle, zwei frühe Tore von Comas. Auch in der Folge blieb der FCB am Drücker, jedoch ohne zu weiteren Chancen zu kommen. Winti musste in der ersten Hälfte viel verteidigen und konnte nur vereinzelt Nadelstiche setzen.