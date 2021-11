Spitzenkampf in der Super League - Schiesst der FCZ ohne Coach Breitenreiter die Young Boys in die Krise?

Ein absoluter Klassiker im Schweizer Fussball steht also auf dem Programm. Was dürfen wir erwarten? Eigentlich einiges! Dies versprechen zumindest die Vorzeichen, die jedoch ambivalent zu betrachten sind.

Da trifft einerseits der aktuelle Tabellenführer FCZ, der sich in blendender Verfassung zeigt, auf den momentanen Tabellenvierten YB. Die Berner konnten zuletzt dreimal hintereinander nicht gewinnen in der Liga und stehen nach 12 Spielen so schlecht da wie seit fünf Jahren nicht mehr.