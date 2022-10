Winti – Sion: Superstar Balotelli erzielt sein erstes Tor im Sion-Dress – Winti führt aber

54‘ Einige Minuten mussten die Gäste vor allem verteidigen. Nun klappt es auch in der Offensive besser. Bei Balleroberung geht es ganz schnell. Mit wenigen Pässen sind sie an der Strafraumgrenze der Sittener. Ballet kommt in den Strafraum und zieht ab. Der Ball prallt an den Pfosten und bleibt im Spiel. Sion kann klären. Da wäre Lindner geschlagen gewesen! Es ist die bislang beste Torchance der Winterthurer!