Europa-League-Konferenz - Piqué erhöht artistisch die Barça-Führung – BVB dreht Partie in Glasgow

Napoli – Barcelona: Halbzeit in Neapel. Sehr attraktive erste Halbzeit. Barcelona tritt äusserst Selbstbewusst auf und führt verdient mit 3:1. Napoli konnte zwar zwischenzeitlich auf 2:1 verkürzen, doch wenn das heute noch was werden will, müssen die Italiener deutlich entschlossener werden!