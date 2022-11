CL-Konferenz: Schiesst Nati-Star Noah Okafor Salzburg in den Achtelfinal? Juve trifft auf PSG

Milan-Salzburg: Es ist die spannendste Affiche am heutigen Abend. Die AC Milan und RB Salzburg treffen im direkten Duell aufeinander und kämpfen um das letzte Achtelfinal-Ticket. Die AC hat einen Punkt mehr auf dem Konto und damit die leicht besseren Aussichten – ein Remis würde reichen. Aber: Die Salzburger sind in der Liga seit dem 2. Spieltag ungeschlagen treten mit mehr Selbstvertrauen an. Die AC verlor zuletzt auswärts gegen Torino. Okafor freut sich jedenfalls auf das Duell: «Wenn wir in die Achtelfinals wollen, müssen wir gewinnen. Das ist zu schaffen.»