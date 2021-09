Lausanne – Sion: In Lausanne sind in der ersten Hälfte vor allem die Fans die Gewinner. Denn nach einem guten Start in das Spiel, werden die Chancen immer weniger. Der FC Sion müsste nach 30. Minuten führen, doch sie können Ihre Chancen nicht verwerten. Der FC Lausanne hat keine wirkliche Chance und trifft trotzdem kurz vor der Halbzeit überraschend. In der zweiten Halbzeit muss nun von Sion eine Reaktion kommen.