Super-League-Konferenz: «Vieles kaputt beim FCZ» – Zürcher Fans toben, Basel in Lugano hinten

Lugano – Basel 56‘ Die Tessiner haben zu Beginn der zweiten Halbzeit Vorteile, kommen jedoch noch nicht zu Chancen. Nun kommt auch der FCB etwas besser in die Partie. Die Bianconeri pressen hoch und gehen ruppig in die Zweikämpfe. So gibt es in der Hälfte der Tessiner Freistoss für Basel. Der Ball kommt gut in den Sechzehner und wird noch abgelenkt! Saipi ist schnell unten und kann das Leder gerade noch aus der rechten unteren Ecke fischen. Es ist die erste gute Möglichkeit für die Basler.