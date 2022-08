Super League: Genfer gleichen nach Peinlich-Eigentor gegen GC aus – wieder alles offen

Von Beginn weg waren es die Grenats, die das Spieldiktat übernommen haben. Die Servettiens kamen zu mehreren guten Chancen, konnten aber nicht profitieren. Durch eine Slapstickaktion von Séverin, dem sein Rückpass auf Frick völlig misslang, gingen gar die Hoppers in Führung. Doch auch in der Folge drückten die Genfer weiter und kamen kurz vor der Pause zum Ausgleich. GC hatte in der ersten Hälfte wenig zu melden und beanspruchte mehrfach viel Glück. Servette traf einige Male die Torumrandung.