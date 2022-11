WM in Katar: Moreno schlittert an Mexiko-Führung vorbei – Lewandowski lauert auf Chancen

19' Während sich das Spielgeschehen im Mittelfeld abspielt und wir auf die nächste Chance warten, suchen wir nach Lewandowski. Wo ist der Superstar eigentlich? Bis jetzt wird er von den mexikanischen Verteidigern erfolgreich abgeschirmt. Immer wieder muss er sich fallen lassen, um überhaupt an den Ball zu kommen. Doch dort fühlt der Barca-Star sich nicht so wohl wie in der Sturmspitze.