Schiff der thailändischen Marine sinkt im Golf von Thailand

Golf von Thailand : Schiff der thailändischen Marine ist gesunken, 31 Soldaten treiben im Meer

Starker Wind hatte am Sonntagabend Meerwasser über die Korvette HTMS Sukhothai gespült. Die elektrischen Systeme fielen aus. Die Marine entsandte drei Fregatten und zwei Helikopter mit mobilen Pumpmaschinen zum Unglücksort, um dem in Not geratenen Schiff beizustehen. Das Wasser abzupumpen gelang wegen des starken Windgangs jedoch nicht. Wegen des Stromausfalls an Bord drang weiteres Wasser ein – und das Schiff ging unter.