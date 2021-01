Zwischen Bahamas und Florida : Schiff mit 20 Menschen an Bord im Atlantik verschwunden

Vor knapp einer Woche verliess ein Schiff die Bahamas. Sein Ziel, die USA, aber erreichte es nicht. Die Suche ist inzwischen eingestellt worden.

Zwischen den Bahamas und dem US-Bundesstaat Florida ist ein Schiff mit 20 Menschen an Bord verschwunden. Eine dreitägige Suche sei erfolglos verlaufen, teilte die US-Küstenwache am Samstag mit. Das Schiff hatte am Montag von der Bahamas-Insel Bimini abgelegt und sollte noch am selben Tag das 80 Kilometer Lake Worth in Florida erreichen.