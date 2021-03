Von Schiff gerammt : Schiffbrüchiger (18) klammert sich zwei Wochen lang an Holzplanke

In Indonesien wurde ein Schiffbrüchiger nach zwei Wochen auf See lebend gerettet. Der 18-jährige Fischer hielt sich die ganze Zeit an einer Holzplanke fest.

1 / 2 Die Gruppe der Fischer aus Bali war mit einem hölzernen Boot unterwegs. AFP Der Fischer trieb offenbar von der Küste Balis aus bis in die Nähe der Insel Sulawesi. AFP

Ein Indonesier hat zwei Wochen auf offener See nur an eine Holzplanke geklammert im Wasser überlebt. Der 18-Jährige sei vor etwa 14 Tagen zusammen mit sechs weiteren Fischern vor der Küste der Insel Bali unterwegs gewesen, als das Boot von einem Schiff gerammt wurde, sagte Krisna Maharta, ein Sprecher der Rettungsdienste von Bali, am Freitag. Das Boot sei daraufhin gekentert.

Am Dienstag sei der junge Mann schliesslich in der Nähe der Insel Sulawesi entdeckt und gerettet worden. Er hielt sich am einzigen fest, was noch von dem Boot übrig war – einem Holzbrett.

Die anderen Fischer hätten ebenfalls zunächst überlebt und sich an die Planke geklammert, seien aber nach und nach ertrunken, hiess es. Bisher sei aber nur eine Leiche geborgen worden, die fünf anderen Männer würden vermisst.