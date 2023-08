Schiffstransport: So gelangt das MS Schwyz vom Zugersee in den Walensee

Wenn man etwas kauft, ist die Lieferung oft inklusive. Was aber, wenn man ein 100 Tonnen schweres Schiff kauft, das 32 Meter lang, 7,5 Meter breit, und 4,5 Meter hoch ist? «Der Lieferdienst hat abgelehnt», sagt Daniel Grünenfelder, Geschäftsführer der Walensee Schifffahrt und lacht. Der Betrieb hat am Freitag den Kaufvertrag für das MS Schwyz bei der Zugersee Schifffahrt unterschrieben.

Also, wie ist das nun mit dem Transport des Schiffs?

«Das MS Schwyz wird vermutlich Ende Oktober während einer Woche gezügelt. Mittels eines Krans wird es vom Zugersee auf einen LKW gehoben. Dann geht es im Schritttempo über den Hirzel in Richtung Horgen, wo es in den Zürichsee eingewassert wird», so Grünenfelder. Transportiert wird in der Nacht, Sicherheitsfragen wie mögliche Absperrungen der Strasse werden mit den Behörden abgesprochen. «Wir brauchen jeden Zentimeter der Strasse».