Schiffstransport: 160 Tonnen schweres Schiff muss durch engste Gassen gefahren werden

Die Zuger Polizei war bei der ersten Etappe vor Ort und hat das Geschehen begleitet.

Die Aktion begann am Montagmorgen im Zuger Hafen, wo das Schiff mithilfe von zwei grossen Pneukranen auf einen Lastwagen verladen wurde. Diese spektakuläre Aktion wurde um etwa 22 Uhr durchgeführt und markiert den Beginn einer aufwendigen Reise , die nachts auf dem Strassenweg stattfindet.

Am Transport waren rund 35 Personen beteiligt. Bevor das Schiff starten konnte, stellten Experten sicher, dass das 160-Tonnen schwere Schiff stabil für die Reise befestigt worden war. «Es hatte alles geklappt, wie vorgesehen und es gab keine Zwischenfälle», sagt Frank Kleiner, Sprecher der Zuger Polizei auf Anfrage. Der Tross kam mit einer leichten Verspätung von 45 Minuten Zwischenhalt an seinem Ziel in Sihlbrugg an.

Die Emil Egger AG setzte zwei beeindruckende Krane ein, darunter einen 500-Tonner und einen 650-Tonner, um das 42 Meter lange, 5,5 Meter hohe und 160 Tonnen schwere Schiff aus dem Wasser zu heben. Dafür wurden orangefarbene Gurten von Tauchern am Schiff befestigt.

Der Transport zum Walensee ist gut durchgeplant. Über drei Tage hinweg wird die 42 Meter lange Fracht Stück für Stück bewegt. Der CEO der Schiffsbetriebe Walensee, Daniel Grünenfelder, begleitet den Transport persönlich.

Der Transport umfasst verschiedene Etappen. Die letzte Strecke nach Weesen erfolgt wieder auf der Strasse, nachdem das Schiff in Horgen wieder ins Wasser gelassen wurde. Unterwegs müssen Signale, Leitplanken und Rampen dem Transport angepasst werden.

Die MS Schwyz, die im Sommer von der Walensee Schifffahrt erworben wurde, wird danach in Weesen überprüft und eventuell repariert. Das Schiff soll im Frühling auf dem Walensee wieder in Betrieb genommen werden. Die Vorbereitungen für diesen Transport begannen erst im August, viel später als üblich für ein Vorhaben dieser Grössenordnung.

In der Stadt Zug waren während des Transports viele Schaulustige anwesend. Ein Passant meinte: «Es hat mehr Leute auf den Zuger Strassen als an der Fasnacht», wie der Schiffsbetrieb Walensee am Dienstag mitteilte. Einige Bewohner hatten etwa auch in Nachthemden gekleidet vom Fenster aus mitverfolgt, wie das Schiff teilweise mit fünf Zentimetern Abstand an ihren Häusern vorbeigefahren wurde.

Ein Erlebnis, das beim Käufer des Schiffs in Erinnerung bleiben wird: Ein junger Mann, informierte seine Freundin per Videocall und er sagte ihr, sie solle sofort aus dem Haus kommen – da fahre ein Schiff vorbei. Die Freundin glaubte ihm aber nicht, bis er die Kamera umdrehte und auf das Schiff zeigte. In der Folge kam sie aus dem Haus gerannt und konnte ihren Augen kaum glauben.

