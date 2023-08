Migration im Mittelmeer: Schiffsunglück fordert mindestens 41 Tote

Darum gehts Wie Überlebende berichten, sollen bei einem Bootsunglück vor Lampedusa 41 Menschen gestorben sein.

Tunesische Behörden sprachen zunächst von vier Toten und Dutzenden Vermissten.

Seit Jahresbeginn wurden an der tunesischen Küste bereits fast 1000 Leichen von Migranten gefunden.

Bei einem erneuten Bootsunglück vor der Küste Tunesiens sind 41 Menschen ums Leben gekommen, wie Überlebende berichten. Zuvor sagte ein Sprecher des Gerichts der tunesischen Hafenstadt Sfax am Montag noch, dass vier Menschen gestorben seien und noch 44 weitere vermisst würden. Die vier Personen, die am Mittwoch in Lampedusa angekommen sind und ursprünglich aus Guinea und der Elfenbeinküste stammen, sind demnach die einzigen Überlebenden.

Augenzeugen berichteten, das Boot sei mit 57 Menschen an Bord von einem Strand nördlich von Sfax in See gestochen. Dem Sprecher zufolge handelte es sich bei allen Passagieren um Menschen aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara. In den letzten Tagen haben italienische Patrouillenboote und Rettungsorganisationen insgesamt 2000 Menschen gerettet, die das Mittelmeer überquert hatten.

Zwölf Leichen am Strand gefunden

Die Küstenwache suchte derweil auch nach Hinweisen auf weitere Bootsunglücke. Zwischen Freitag und Sonntag waren an den Stränden nördlich von Sfax insgesamt zwölf Leichen aufgefunden worden. Es sei unmöglich festzustellen, von welchem Boot sie stammten.

Wegen zwei anderer Bootsunglücke am Wochenende wurden mindestens 30 weitere Menschen vermisst. Die nicht seetüchtigen Metallboote waren der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zufolge am Donnerstag in Sfax losgefahren und am Samstag bei stürmischem Wetter untergegangen.

Tunesien ist ein wichtiges Transitland für Migranten, die über die gefährliche Mittelmeer-Route nach Europa gelangen wollen. Allein von 1. Januar bis 20. Juli wurden vor der tunesischen Küste 901 Leichen von Migranten entdeckt, die Mehrheit von ihnen stammt aus afrikanischen Staaten südlich der Sahara.

Die Europäische Union und Tunesien hatten Mitte Juli ein umfassendes Migrationsabkommen geschlossen. Es soll Menschen von irregulärer Migration in die EU abhalten und insbesondere den gemeinsamen Kampf gegen Schleuser verbessern. Das von einer schweren Wirtschaftskrise und hoher Arbeitslosigkeit geplagte Tunesien erhält dafür finanzielle Unterstützung von mehr als einer Milliarde Euro.

Nationalgarde setzte Migranten in der Wüste aus

Zuvor hatte sich die Lage für Migranten im Land erheblich verschlechtert. Es kam zu einem Anstieg rassistisch motivierter Angriffe auf Migranten, nachdem Präsident Kais Saied im Februar «Horden» illegaler Migranten eine «kriminelle Verschwörung» vorgeworfen hatte. Anfang Juli wurden nach dem Tod eines Tunesiers in Sfax 1200 Migranten von der Nationalgarde aus der Stadt vertrieben und ohne Wasser bei 40 Grad in der Wüste ausgesetzt.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.