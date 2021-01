22 Mal konnte die Basler Kantonspolizei am Montagmorgen eine Ordnungsbusse wegen «Widerhandlung gegen die Einspurordnung durch Missachtung des markierten Richtungspfeils» verhängen, wie aus einer Mitteilung des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements hervorgeht. Je 100 Franken kostete das Vergehen. Die fehlbaren Lenker hatten auf der Nauenstrasse zu spät von der Spur für Linksabbieger auf die rechte Fahrspur in Richtung City gewechselt. «Viele machen das, um noch ein paar Autolängen gut zu machen», erklärt ein Polizist, der an der Kontrolle beteiligt war (siehe Video).