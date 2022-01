Rapperswil SG – Schikanestopp eines VW-Golf-Fahrers verursacht Unfall mit vier Autos

Diese vier Autos waren in den Unfall verwickelt. Der VW Golf ist nicht auf dem Bild. Wer Hinweise zum Unfallhergang hat, kann sich beim Polizeistützpunkt Schmerikon melden.

Dieser ereignete sich in Rapperswil auf der Neuen Jonastrasse.

Ein Lenker eines VW Golfs hat sein Auto «mehrmals verlangsamt und wieder beschleunigt» und so einen Auffahrunfall verursacht.

Am Freitag, 14. Januar, ist es in Rapperswil zu einem Auffahrunfall gekommen. Er ereignete sich laut einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen um 22.20 Uhr, auf der Neuen Jonastrasse, Höhe Tüchiparkplatz. Vier Autos seien ineinander gefahren, ein fünftes sei mit einem «Schikanestopp» am Unfall beteiligt gewesen.