St. Gallen: Schild sorgt für Verwirrung – «Weg dürfte man mit Auto befahren» 

Darum gehts Ein Strassenschild, welches augenscheinlich für einen Fussgängerweg errichtet worden ist, sorgt in der Stadt St. Gallen für Verwirrung.

Die Polizei erklärt, dass die Befahrung der Strasse rechtlich gesehen erlaubt wäre. Auch wenn diese zu einer Treppe führt.

Das Schild soll Konflikte zwischen Fussgängern und Velofahrern vermeiden.

Ein Strassenschild, welches eine 20er-Begegnungszone für einen augenscheinlichen Fussgängerweg ansagt, sorgt für Verwirrung. Das Schild und besagter Weg befinden sich an der Güterbahnhofstrasse in der Stadt St. Gallen. Auch die Rückseite des Schildes sorgt für fragende Gesichter. Das Schild zeigt an, dass man sich wieder in der 30er-Zone und auch nicht mehr in der Begegnungszone befindet. «Ich verstehe nicht, was das Schild dort soll. Auf der Strasse ist nirgends eine Begegnungszone», sagt vor Ort ein Arbeiter eines lokalen Geschäftes zu 20 Minuten.

Der Mann dachte, dass die 30er-Zone so auf der Strasse aufgehoben wird. Bei näherem Betrachten des Schildes kam der Arbeiter aber zu einem anderen Schluss: «So, wie das Schild ausgerichtet ist, kann es eigentlich nur für den Fussweg geltend sein. Das wäre sehr skurril.» Schliesslich führt es zu einer Treppe. Da fährt keiner mit 30 km/h hinauf. Auch auf dem Online-Stadtmelder von St. Gallen wird gefragt, was das Schild soll. «Warum wird hier eine ‹30 km/h aufgehoben Tafel› montiert, obwohl nur ein Fussgängerweg vorhanden ist? Es versteht keiner von uns», schreibt ein Bürger in die Meldefunktion der Stadt.

Befahrung des Weges wäre legal

Die Signalisierung wurde laut der Polizei bewusst beim vermeintlichen Fussgängerweg platziert. «Es handelt sich beim Schlosserweg um einen Kiesweg mit Treppe in einer Begegnungszone. Von oben gilt ein allgemeines Fahrverbot und von unten ist die Treppe sowohl für Velofahrende als auch für Autofahrende ein natürliches Hindernis», sagt Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei St. Gallen.

Deshalb lässt sich der Weg nur von unten her befahren. «Rechtlich gesehen dürfte ein Auto den Weg vom Güterbahnhof her befahren. Da es aber aufgrund der Örtlichkeit noch zu keinem solchen Fall gekommen ist, wird auch kein Fahrverbotsschild montiert.» Sollte es zu Vorfällen kommen, würde wohl ein Pfosten eingesetzt und so die Einfahrt verhindert werden.

Schild dazu da, damit Fussgänger wissen, dass sie Vortritt haben

Das Schild hätte auch oberhalb der Treppe montiert werden können, die Zonen-Schilder müssen allerdings bei der Grenze des Zonenwechsels montiert werden. Die Grenze der Zonen ist eben genau am Ende dieses Kiesweges. «Für zu Fuss Gehende ist das Schild wichtig, damit sie wissen, wer vortrittsberechtigt ist. Wäre die Begegnungszone erst am oberen Ende der Treppe signalisiert, könnte es im unteren Bereich zu einem Konflikt zwischen Velofahrenden und zu Fuss Gehenden kommen. So aber ist klar, dass zu Fuss Gehende Vortritt haben», so Kohler weiter.

