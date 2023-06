80-jährige Schildkröte wird in Reinach aus Garten gestohlen

Über zwei Reinacher Facebookgruppen suchte am vergangenen Wochenende Vibeke Schindelholz nach ihrer knapp 80-jährige Schildkröte Morla. «Mein Mann hat sie bekommen als er zehn Jahre alt war. Wir schätzen, Morla war damals so 15 Jahre alt», erinnert sie sich. Benannt ist die Landschildkröte nach der Uralten Morla aus dem Roman «Die unendliche Geschichte». So hiess sie aber nicht immer, am Anfang ihres Lebens wurde sie «Schildkrott» genannt.