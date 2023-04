Eschenbach SG: Schimmel und Mäuse im Kindergarten – Gemeinde unternahm jahrelang nichts

Seit Jahren klagen Einwohnende und Lehrpersonen in der Gemeinde Eschenbach SG über Gestank und Schimmel in einem Schul-Pavillon.

Die Bürgerversammlung in der Gemeinde Eschenbach am oberen Zürichsee vom Mittwochabend hatte es in sich: In einer Rede beklagte sich ein Bürger, dass es im Pavillon Kirchacker, einem Schulprovisorium, seit Jahren stinke und immer wieder Schimmel ausbreche. Auch Mäuse hätten sich im Pavillon eingenistet. «Ich bin schockiert, dass die Gemeinde den Schimmel-Kindergarten seit Jahren toleriert. Es geht um die Gesundheit von Kindern, die da täglich ein und aus gehen», sagte ein Bürger gemäss der «Linth-Zeitung». Er forderte die Gemeinde auf, Sofortmassnahmen zu ergreifen und erst dann wieder Kinder im Pavillon unterrichten zu lassen, wenn das Problem behoben ist.