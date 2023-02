Langenthal: Schimmelpilze und Bakterien – Stadt muss Turnhalle per sofort schliessen

Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums Elzmatt in Langenthal können bis zum 20. März nicht mehr in ihre Turnhalle, denn: Die Werte für die Konzentration von Schimmelsporen und Bakterien innerhalb der Halle waren dreimal so hoch im Vergleich zur Aussenluft.

Wegen erhöhter Schimmelpilz- und Bakterienkonzentration in der Turnhalle im Schulzentrum Elzmatt muss diese vorübergehend geschlossen werden. Diese weist auf dem Dach und in der Fassade undichte Stellen auf, durch die Wasser eindringt. Sichtbare Schimmelflecken haben sich gebildet, wie der Gemeinderat Langenthal in einer Mitteilung schreibt. Ein spezialisiertes Unternehmen habe die Luftqualität in der Halle untersucht und festgestellt, dass die zulässigen Werte für die Konzentration von Schimmelsporen und Bakterien in der Luft überschritten wurden.