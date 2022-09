Leipzig : Schimpansen treiben früheren Anführer gewaltsam in den Tod

Der ehemals ranghöchste Schimpanse Robert wurde derart in die Enge getrieben, dass er in einen Graben fiel und ertrank.

Im Leipziger Zoo ist der 47 Jahre alte Schimpanse Robert auf der Flucht vor anderen Menschenaffen in einem Wassergraben ertrunken. Wegen heftiger Auseinandersetzungen in der Schimpansengruppe wurde das ehemals ranghöchste und inzwischen in der Hierarchie abgestiegene Männchen von Gruppenmitgliedern offenbar derart in die Enge getrieben, dass es über die Sicherheitsbegrenzungen hinweg in einen tiefen Graben geriet, wie der Zoo am Dienstag mitteilte.