Sorge um Charles Bulu! Der Unparteiische wurde im Quali-Spiel für den Africa-Cup zwischen der Elfenbeinküste und Äthiopien ohnmächtig, brach in der 81. Minute auf dem Platz zusammen. Sofort versammelten sich Spieler beider Teams um den Schiri, versuchten ihm zu helfen. Ja, sie konnten seinen Sturz gar noch abfedern. Nach einer Erstversorgung auf dem Platz wurde er dann vom medizinischen Personal vom Feld getragen und in ein Spital gebracht. Was zur Kreislaufschwäche geführt hat, ist noch nicht bekannt.