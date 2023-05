Real Valladolid: Pausenpfiff verhindert Tor – Ronaldo sauer

Abstiegskandidat Valladolid verliert in der spanischen La Liga gegen Sevilla mit 0:3.

Fussball-Legende Ronaldo (46) ist ausser sich! Der Brasilianer ist seit 2018 Hauptbesitzer und Präsident von Real Valladolid, das zurzeit in der spanischen La Liga mitten im Abstiegskampf steckt. Am Sonntag hätte der Tabellensiebzehnte gegen den FC Sevilla einen grossen Schritt Richtung Ligaerhalt machen können, doch Schiedsrichter Miguel Ángel Ortiz Arias machte den Nordspaniern einen dicken Strich durch die Rechnung.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Verteidiger Sergio Escudero nach einer Ecke mit einem Distanzschuss zum vermeintlichen 1:0 für Valladolid. Doch zum Entsetzen der Gastgeber hatte Schiedsrichter Ortiz Arias nur Sekundenbruchteile zuvor zum Pausentee gepfiffen. Die Nordspanier konnten es nicht fassen. Statt mit einer Führung ging es torlos in die Kabine, am Ende ging die Partie gleich mit 0:3 verloren.